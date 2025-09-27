  1. Inicio
Camión lleno de chimbos de gas se incendia en La Lima

Un camión con 262 cilindros de gas se incendió en la CA-13. Bomberos controlaron fuga y no hubo lesionados.

El fuego fue controlado por los bomberos.
La Lima, Cortés

Un camión de la empresa Z Gas, que transportaba 262 cilindros llenos de gas, se incendió este sábado en la carretera CA-13 que de La Lima conduce hacia San Pedro Sula.

El siniestro fue reportado a la Estación de Bomberos de La Lima, que movilizó varias unidades para atender la emergencia. De acuerdo con la versión del conductor, el fuego comenzó en la carrocería donde eran transportados los cilindros.

El vehículo, marca CNJ, color azul y blanco, con placa TEA 7410, era conducido por Héctor Manuel Murillo Mencía (ID 1909-1994-00819), residente en Dos Caminos, quien viajaba acompañado por Feliz Geovany Leiva (ID 1623-1980-00690).

Así quedaron los chimbos que eran transportados en el camión.

Aunque ambos lograron salir ilesos, la situación se complicó debido a la fuga de gas en varios cilindros, lo que obligó a los bomberos a mantener labores de control durante horas para evitar una explosión.

En la atención participaron las unidades 1022, 10-A901 y 10-L801, bajo el mando del sargento primero Kirian Caballero, junto a ocho bomberos más.

