Camión lleno de chimbos de gas se incendia en La Lima

La Lima, Cortés

Un camión de la empresa Z Gas, que transportaba 262 cilindros llenos de gas, se incendió este sábado en la carretera CA-13 que de La Lima conduce hacia San Pedro Sula.

El siniestro fue reportado a la Estación de Bomberos de La Lima, que movilizó varias unidades para atender la emergencia. De acuerdo con la versión del conductor, el fuego comenzó en la carrocería donde eran transportados los cilindros.