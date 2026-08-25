Capturan a supuesto integrante de la MS-13 por distribución de drogas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) capturó a un hombre de 39 años, señalado como supuesto integrante de la estructura criminal MS-13, durante una operación contra el tráfico de drogas ejecutada en el barrio Concepción de San Pedro Sula, Cortés.

La acción fue desarrollada por las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (#6BPMOP), mediante labores de seguimiento y vigilancia.

El detenido, conocido con el alias de “Garín”, fue requerido durante el operativo. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante la acción se le decomisaron 12 envoltorios con polvo blanco, supuesto clorhidrato de cocaína, y cinco envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana.