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Capturan a supuesto integrante de la MS-13 por distribución de drogas en San Pedro Sula

Un hombre de 39 años, conocido con el alias “Garín” y señalado como supuesto integrante de la MS-13, fue capturado en San Pedro Sula por presunta distribución de sustancias ilícitas

Capturan a supuesto integrante de la MS-13 por distribución de drogas en San Pedro Sula

Capturan a “Garín”, supuesto miembro de la MS-13, por tráfico de drogas en SPS

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) capturó a un hombre de 39 años, señalado como supuesto integrante de la estructura criminal MS-13, durante una operación contra el tráfico de drogas ejecutada en el barrio Concepción de San Pedro Sula, Cortés.

La acción fue desarrollada por las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (#6BPMOP), mediante labores de seguimiento y vigilancia.

El detenido, conocido con el alias de “Garín”, fue requerido durante el operativo. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante la acción se le decomisaron 12 envoltorios con polvo blanco, supuesto clorhidrato de cocaína, y cinco envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana.

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Asimismo, las autoridades informaron que al hombre le decomisados 437.00 lempiras en efectivo. El detenido y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Al hombre se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Será el proceso judicial correspondiente el que determine su responsabilidad conforme a la ley.

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Redacción La Prensa
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