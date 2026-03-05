¿Qué pasó en Las Brisas? Hubo un muerto, pero descartan masacre

San Pedro Sula

Las autoridades hondureñas han desmentido que haya existido una masacre en la colonua Las Brisas de San Pedro Sula, tal y como se había viralizado en las redes sociales la tarde de este jueves. A eso de las 4:00 pm, en los grupos de Whatsapp se decía que cuatro personas habían muerto de forma violenta en la colonia Las Brisas de San Pedro Sula.

La Policía Nacional confirmó que hubo reportes de un tiroteo en zonas aledañas, pero que no hubo muertes múltiples, como se había especulado.

Tiroteo en la colonia Las Brisas