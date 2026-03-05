¿Qué pasó en Las Brisas? Hubo un muerto, pero descartan masacre

Las autoridades hondureñas han desmentido que haya existido una masacre en la colonua Las Brisas de San Pedro Sula, tal y como se había viralizado en las redes sociales la tarde de este jueves.
A eso de las 4:00 pm, en los grupos de Whatsapp se decía que cuatro personas habían muerto de forma violenta en la colonia Las Brisas de San Pedro Sula.
La Policía Nacional confirmó que hubo reportes de un tiroteo en zonas aledañas, pero que no hubo muertes múltiples, como se había especulado.
Tiroteo en la colonia Las Brisas
Lo que sí se confirmó es que en la cancha que está en la parte baja de ese bordo, a un lado de Expocentro, un hombre fue encontrado sin vida.
Preliminarmente se informó que murió por intoxicación. Su identidad está como desconocida y la gente por el hermetismo de la supuesta masacre, se negaba a dar detalles.
Vecinos de la zona confirmaron que a eso de las 3:00 pm se escucharon unas cinco detonaciones.