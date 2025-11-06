Auto de formal procesamiento para presunta banda de secuestradores transnacional

Tegucigalpa

Los imputados son: Maycol de Jesús Marroquín Molina, de El Salvador, Andys Davis Sosa Ramos, de Guatemala, y el hondureño Óscar Joel Martínez Cálix.

El J uzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada , Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa, M.D.C., celebró este jueves la audiencia inicial contra tres personas acusadas del delito de secuestro.

De acuerdo con el expediente judicial, los tres ciudadanos fueron capturados en flagrancia por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de un ciudadano originario de Comayagua, por cuya liberación exigían cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00).

El juez que conoció la causa dictó auto de formal procesamiento contra los imputados por el delito de secuestro agravado, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva, conforme al artículo 173, numeral 3, del Código Procesal Penal.

Los acusados deberán cumplir dicha medida en el Centro Penitenciario de Támara, mientras continúa el proceso judicial en su contra.