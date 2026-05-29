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ATIC arresta a presunto responsable de abuso contra una joven

La ATIC ejecutó la detención preventiva de un hombre acusado de graves delitos en perjuicio de una joven, tras una orden emitida por la FEP-MUJER en la zona norte

ATIC arresta a presunto responsable de abuso contra una joven

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del acusado.

 Imagen ilustrativa
San Pedro Sula, Honduras

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la detención preventiva de un hombre señalado como sospechoso de haber cometido el delito de abuso sexual en perjuicio de una joven, tras una orden emitida por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) de la Región Norte.

El 30 de marzo del presente año se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Turno, la cual, luego de realizar las primeras actuaciones investigativas, trasladó el expediente a fiscales especializados para su análisis y seguimiento correspondiente.

Por lo anterior, se ordenó al equipo de investigación de los delitos contra la libertad sexual de la ATIC desarrollar las diligencias correspondientes, las cuales establecieron que el hecho ocurrió el 28 de marzo de 2026, cuando la víctima regresaba a su vivienda durante horas de la noche y fue interceptada por un sujeto que se desplazaba en motocicleta.

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De acuerdo con las indagaciones, el individuo la habría sujetado de manera violenta del brazo y la llevó hasta una zona boscosa con pendiente, donde presuntamente la amenazó de muerte, además de agredirla físicamente con varios golpes e intentar asfixiarla.

Posteriormente, el sospechoso habría cometido el abuso sexual en contra de la joven, según la versión de la víctima, la amenazó asegurando que anteriormente habría realizado hechos similares contra otras mujeres, con el fin de intimidarla.

De acuerdo con las declaraciones recabadas, el señalado presuntamente se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas al momento de los hechos.

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Las autoridades competentes continúan con las diligencias de investigación del caso, a fin de esclarecer plenamente los hechos y determinar la posible responsabilidad penal del acusado.

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Redacción La Prensa
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