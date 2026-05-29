ATIC arresta a presunto responsable de abuso contra una joven

San Pedro Sula, Honduras

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la detención preventiva de un hombre señalado como sospechoso de haber cometido el delito de abuso sexual en perjuicio de una joven, tras una orden emitida por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) de la Región Norte.

El 30 de marzo del presente año se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Turno, la cual, luego de realizar las primeras actuaciones investigativas, trasladó el expediente a fiscales especializados para su análisis y seguimiento correspondiente.

Por lo anterior, se ordenó al equipo de investigación de los delitos contra la libertad sexual de la ATIC desarrollar las diligencias correspondientes, las cuales establecieron que el hecho ocurrió el 28 de marzo de 2026, cuando la víctima regresaba a su vivienda durante horas de la noche y fue interceptada por un sujeto que se desplazaba en motocicleta.