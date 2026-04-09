Allanan vivienda en Choloma donde operaba Unifin

Choloma, Cortés

Una vivienda en la residencial Manantial de Choloma, Cortés, donde presuntamente operaba de forma ilegal la empresa Unifin , vinculada a uno de sus socios, fue allanada en la tarde de este jueves por la Policía Nacional.

Las autoridades ejecutaron el allanamiento en una vivienda ubicada en la residencial Manantial del municipio de Choloma, como parte de una investigación relacionada con el presunto funcionamiento irregular de la empresa Unifin.

El operativo se desarrolló alrededor de las 5:00 de la tarde, en un inmueble que, según las indagaciones preliminares, estaría vinculado a uno de los socios de la compañía, identificado como Romel Galo, quien presuntamente dirigía desde ese lugar las actividades de la empresa.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, las autoridades habrían llegado tras varias denuncias y procesos de investigación que apuntan a la operación de Unifin fuera del marco legal, aunque hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre los hallazgos del allanamiento.

Durante la intervención, equipos de seguridad y fiscales inspeccionaron el inmueble en busca de documentación y otros indicios que permitan esclarecer el funcionamiento de la supuesta empresa, mientras se mantiene el hermetismo sobre posibles requerimientos judiciales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo decomisos o personas detenidas durante el operativo, por lo que se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial sobre el resultado de la acción ejecutada en la residencial Manantial.