Ministerio Público toma acciones contra fraude de Unifín

Choloma, Cortés.

El Ministerio Público inició una investigación formal contra el negocio de Unifín, señalado de operar bajo un esquema de estafa piramidal en el municipio de Choloma, Cortés. Así lo confirmó a LA PRENSA Premium el portavoz de la institución, Yuri Mora. Según conoció este medio, las investigaciones en curso incluyen testimonios de varias víctimas de la empresa, que simulaba una fachada de legalidad y disfrazaba el ingreso de dinero como "donaciones", y que prometía a sus inversionistas duplicar la inversión en cinco meses. Estos testimonios formarían parte de un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que, tras realizar labores de campo en las zonas donde operaba Unifín, entrevistó a varias víctimas con el fin de comprender la modalidad utilizada.

Por su parte, el alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, aclaró que Unifín carece de permiso de operación por parte de la municipalidad y no tiene ninguna relación con ella. "Nosotros con ese tipo de negocios no, suficiente experiencia las que tuvimos con Koriun (la plataforma fraudulenta que también operó en Choloma ofreciendo 5% de intereses semanal y cuyos gerentes y socios actualmente guardan prisión)", expresó. "Unifin apareció como que era una cooperativa y el muchacho encargado (Romel Galo) prácticamente se fue de la municipalidad por falta de conocimiento del puesto y que realmente nunca aterrizaba con el trabajo que tenía que hacer y él empezó a hacer esto y al final lo manejaron como una cooperativa entre las mismas personas", agregó. Explicó que son alrededor de 2,500 personas las que fueron estafadas, pero tiene sospechosas que habría más empresas como Unifin y Koriun funcionando en Choloma. "Nosotros los andamos buscando, andamos detrás de ellos, la otra cosa es que la autoridad competente aquí, mire, se prestan al juego. Yo siento que así como pasó con esta gente de Koriun, que hasta los mismos policías y todo el mundo tenían pisto metido, así está pasando con ellos (Unifín)", agregó.

¿Cómo operaba?

La promesa de Unifín resultaba seductora con montos accesibles desde los 1,000 lempiras para duplicarlo en poco tiempo. La dinámica consistía en que los participantes entregaban dinero en efectivo y esperaban recibir ganancias cada siete semanas, tras la activación de una aplicación móvil que indicaba cuándo debían presentarse a cobrar. De acuerdo con las indagaciones preliminares, Unifín inició operaciones en una cafetería ubicada dentro de un centro comercial de Choloma. Desde ese punto comenzó a captar a sus primeros “inversionistas”. Sin embargo, el crecimiento acelerado del flujo de personas y dinero obligó a los responsables a abandonar el lugar. Posteriormente, la operación se trasladó a una vivienda en la residencial Manantial, en un sector de circuito abierto. Bajo una apariencia doméstica y bajo la figura legal de "donación", comenzó a funcionar la supuesta empresa de inversiones, señalada ahora como una estructura piramidal que captaba dinero sin respaldo legal ni supervisión de las autoridades financieras. La vivienda correspondería a Galo, el exempleado municipal al que se refiere el alcalde Mejía, donde Unifín operó desde noviembre del año pasado. No obstante, fue a partir de enero de este año cuando el número de personas que llegaban diariamente a entregar o retirar dinero creció de forma exponencial y según reportes, las inversiones rondan hasta el medio millón de lempiras.

El negocio operaba de lunes a sábado desde las 8:00 de la mañana y, en muchas ocasiones, extendía sus actividades hasta las 10:00 de la noche. El dinero se mantenía dentro del inmueble. Sin embargo, el Domingo de Ramos, al cierre de marzo pasado, decenas de personas que habían sido citadas para recibir sus ganancias no obtuvieron respuesta y desde entonces la vivienda ha permanecido cerrada. LA PRENSA Premium encontró en el lugar un pequeño cartón amarillo, adherido sobre la puerta principal con el siguiente texto: “En este momento no estoy en casa, esta semana no vamos a laborar, regreso como a las 3:00 pm. 9543-6464, Romel”. Sin embargo, hasta el momento no hay referencia del exempleado municipal.

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