Ministerio Público toma acciones contra fraude de Unifín

El Ministerio Público inició una investigación formal contra el negocio de Unifín, señalado de operar bajo un esquema de estafa piramidal en el municipio de Choloma, Cortés.Así lo confirmó a LA PRENSA Premium el portavoz de la institución, Yuri Mora.Según conoció este medio, las investigaciones en curso incluyen testimonios de varias víctimas de la empresa, que simulaba una fachada de legalidad y disfrazaba el ingreso de dinero como "donaciones", y que <b>prometía a sus inversionistas duplicar la inversión en cinco meses</b>.Estos testimonios formarían parte de un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que, tras realizar labores de campo en las zonas donde operaba <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/unifin-koriun-estafa-piramidal-socio-pobladores-choloma-dinero-NE29960386" target="_blank">Unifín</a>, entrevistó a varias víctimas con el fin de comprender la modalidad utilizada.