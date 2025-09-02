Alias “Muñeco”, con doble identidad y un AR-15, capturado en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Una operación desarrollada por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas en la colonia Reparto Lempira de esta ciudad dejó como resultado la captura de un supuesto cabecilla de la Pandilla 18.

El requerido es Wilson Uriel Castillo Quintanilla, alias Muñeco (de 29 años), a quien las autoridades encontraron en poder de un fusil AR-15. Según el reporte del caso, alias Muñeco tiene al menos 10 años de pertenecer al grupo criminal y coordinaba las acciones delictivas de sus subordinados.

Entre estas, la extorsión, sicariato y venta y distribución de drogas. Asimismo, indica que Wilson Castillo cuenta con antecedentes policiales, ya que en el 2015 fue detenido por el delito de extorsión continuada.

Los agentes que le daban seguimiento añadieron que también se hacía llamar Eduardo José Bardales Villalobos para pasar desapercibido ante las autoridades policiales.

Aparte del arma de guerra, se le decomisaron municiones de uso prohibido y varios envoltorios con droga; fue remitido ante la Fiscalía acusado por los delitos de porte ilegal de arma y municiones de uso prohibido y tráfico de drogas.