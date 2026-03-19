Dictan 20 años de prisión para hombre que asesinó y enterró a su pareja en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.

El sentenciado, identificado como Santos Roberto Hernández Valladares, fue declarado culpable del delito de parricidio en perjuicio de Lexi Marisol Dubón , con quien convivía.

Un hombre fue condenado este jueves a 20 años de prisión por asesinar y enterrar a su pareja sentimental en el municipio de Jacaleapa, departamento de El Paraíso .

El caso salió a la luz luego de que autoridades localizaran restos humanos en el terreno de la vivienda donde residía la pareja, lo que levantó sospechas y dio inicio a una investigación formal.

Tras el hallazgo, se realizó la exhumación de los restos, que posteriormente fueron trasladados al Centro de Ciencias de Medicina Forense en Tegucigalpa para su análisis.

Mediante pruebas genéticas, los especialistas lograron confirmar que los restos correspondían a Lexi Marisol Dubón, luego de compararlos con muestras de sus familiares.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 15 de febrero de 2024 en el caserío Las Toreras, una zona rural del municipio de Jacaleapa.

Las diligencias apuntaron a Hernández Valladares como el principal sospechoso, al ser la última persona con la que la víctima tuvo contacto y por las evidencias encontradas en la vivienda.

Con el avance del proceso judicial, el Ministerio Público logró sustentar la acusación con pruebas científicas y periciales que lo vincularon directamente con el hecho.