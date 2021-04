Obreros soterrados agradecen a Dios ser salvados y lloran a su compañero

Sabanagrande.

Un obrero perdió la vida y dos milagrosamente se salvaron de morir al ser soterrados por un alud de tierra cuando abrían un zanjo para un muro de una vivienda.

La tragedia ocurrió a eso de las 11:00 am ayer en el barrio Monseñor Evelio Domínguez del municipio de Sabanagrande, donde murió Miguel Espinoza (de 44 años) y lograron sobrevivir Elvin Josué Núñez, quien solo resultó con golpes leves en su pierna derecha y Elton Fabricio Sierra Cruz (de 30), quien fue trasladado en condiciones estables al Hospital Escuela en una ambulancia de Bomberos, ya que presentaba algunos golpes en diferentes partes del cuerpo.

“Dios tiene un propósito porque estoy con vida. Me siento bien”. Esas fueron las primeras palabras de Elvin Josué Núñez después de pasar el peor susto de su vida y verse la pierna derecha que solo tenía un golpe leve y el pantalón que apenas quedó roto después que el alud de tierra le cubrió de las rodillas hacia abajo.

LEA: Seguirán presos los seis lancheros capturados con 189 kilos de cocaína

“Estábamos trabajando por etapas y cuando íbamos a hacer una zapata se viene la tierra y me empuja hacia atrás y me cubrió la mitad del cuerpo. Estaba otro varón que me ayudó a salir y comenzamos a avisar a la gente de lo ocurrido”, detalló Núñez.

“Uno en ese momento no piensa nada y solo Dios. Yo iba a meterme y el impacto de la tierra me sacó y solo quedé soterrado de las piernas hacia abajo y escucho que alguien dice ayuda, ayuda, ayuda y gracias a Dios que todos los vecinos vinieron”. Dijo que lo que vivió es algo que no se puede describir.

Elton Fabricio Sierra fue rescatado con golpes internos y trasladado al Hospital Escuela.

Los vecinos fueron los primeros en realizar labores de rescate, por lo que sacaron con vida a Fabricio Sierra Cruz. A los pocos minutos se sumaron socorristas de la Cruz Roja, Bomberos y agentes de la Policía, quienes realizaron una ardua labor para sacar con vida a Miguel Espinoza, quien permaneció por más de una hora bajo la tierra y era el que presentaba mayores complicaciones.

Los presentes celebraban el rescate, pero a los pocos minutos se dio a conocer lo inesperado. Miguel Espinoza falleció cuando era trasladado en una ambulancia al Hospital Escuela y eso generó mucha consternación entre los pobladores de Sabanagrande. Sus familiares llegaron a la posta policial en donde había sido dejado el cuerpo.