Un muerto y 29 familias en la calle tras incendio en Comayagüela

Tegucigalpa.



A dos semanas para la Nochebuena y se quedaron sin un hogar. Es la historia de 29 familias que quedaron en la calle, luego de que sus viviendas fueran consumidas por las llamas de un incendio.



El siniestro, en el que lamentablemente murió una persona, se registró pasadas las 8:00 de la noche del martes en el barrio La Bolsa de Comayagüela, ciudad hermana de Tegucigalpa, capital de Honduras.



De manera preliminar se informó que el fallecido era conocido como Miguel, un vendedor de paletas que vivía solo en una habitación y que desafortunadamente no logró salir a tiempo del cuarto.



Hasta el barrio La Bolsa se desplazaron elementos del Cuerpo de Bomberos, que tras controlar el incendio informaron que en total resultaron afectadas 174 personas, entre niños y adultos.



Los afectados fueron llevados a un albergue instalado en la Villa Olímpica, adonde pasaron la noche. Aún no se sabe hasta cuándo estarán en el refugio.



"Lo que sucedió fue rapidito, no pudimos hacer nada, todo mi material se me quemó, mis gallinitas se me quemaron", dijo una mujer afectada por el siniestro.



Contó la mujer que "estaba llenando botes, de allí me vine a lavar mis manos, me metí a mi casa, cuando volví a salir miré un poquito de fuego; se hizo un remolino de aire... miré que agarró fuego toditito".