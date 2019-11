Conmoción por bebé hallada con amenazas escritas en su cuerpo

DANLí.

Desconocidos se habrían metido en una vivienda en el barrio El Carmelo para llevarse a una bebé de 20 días de nacida que después fue encontrada en una de las habitaciones de la casa.

Esa fue la denuncia de su madre hecha pública en medios de comunicación televisivos.

“Estaba dándole de amamantar a ella, se me durmió y la fui a acostar, me fui para la cocina porque iba a asear, cuando vine al cuarto ya no estaba, empecé a buscarla en todos los cuartos y no la hallamos”, relató Rubenia Izaguirre, madre de la bebé.

LEA: La Ceiba: muere niño al caerle encima una portería mientras festejaba un gol

Al cabo de unas cinco horas, la niña fue hallada en una cama del cuarto de la cuñada de Rubenia. La mujer le dio de amamantar y la volvió a acostar, pero solo pasaron unos minutos y comenzó a llorar de forma airada.

Los familiares revisaron a la niña y fue cuando descubrieron que en el pecho tenía escrito “Sos mía perra, gata” con tinta roja que cubría su abdomen. Además, en una de las paredes de la casa grabaron con el mismo color “se van a morir todos”. La madre de la bebé habría sufrido un desmayo.