Choloma: capturan a sospechoso de matar a un periodista en 2011

Choloma, Cortés.

Un sujeto sospechoso de cometer tres asesinatos, incluido el de un comunicador social, fue capturado este martes en el sector de La Jutosa, zona norte del país.

Se trata de un sujeto de 40 años, originario de Santa Rita, Copán, y residente en el lugar de su aprehensión. El individuo habría participado, según la Policía, en el asesinato en perjuicio del comunicador social Henrry Orlando Suazo Santos, girada en fecha 21 de enero del 2011, por el Juzgado de Letras Penal sección de La Ceiba, Atlántida.



Así también, en el delito de asesinato en perjuicio de Juan Manuel Solís Roque y por el delito de homicidio simple contra María Felipa Roque, orden emitida en fecha 21 de enero del 2011 por el Juzgado de Letras sección judicial de La Ceiba, Atlántida.

La acción se llevó a cabo luego de un trabajo de seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (Ftdv) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ya que tiene dos órdenes de captura pendiente.



Tras presentarlo públicamente, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dispuso a coordinar el traslado del ahora capturado a la ciudad de La Ceiba para presentarlo ante el juzgado correspondiente.

-Los hechos-

La vida del periodista hondureño Henry Orlando Suazo Santos se apagó tras recibir dos impactos de bala de un desconocido que lo esperaba afuera de su casa.



El hecho, tomado al comienzo como una broma del día de los inocentes, adquirió carácter de noticia en cuestión de segundos, cuando vecinos del ahora occiso gritaron: “¡Mataron a Henry!”.



Todo ocurrió en la colonia Mario Ayala a eso de las 9.10 am, a pocos metros del estadio donde, según testigos, dos personas que se conducían bicicletas le quitaron la vida al comunicador.

“Esto es algo confuso; no sabemos mucho, sólo se nos dijo que llegaron dos personas en bicicletas y que después de dispararle se fueron del lugar”, dijo Geovany Suazo, uno de los hermanos del extinto.



“Varias veces le dije que tuviera cuidado. Su trabajo era bien delicado, pero no me hizo caso”, se lamentó el hermano. Los disparos que impactaron en la cabeza de Henry Suazo le quitaron la vida inmediatamente.