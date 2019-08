Maestro de educación física muere al accidentarse en El Progreso

San Pedro Sula, Cortés.

Un joven maestro de educación física murió esta madrugada producto de un accidente de tránsito ocurrido en El Progreso, Yoro.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel de Dios Herrera (27), residente en el barrio San Antonio, de Penjamo, El Progreso. Información proporcionada hasta ahora por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) indica que el joven se conducía en su motocicleta Italika, color verde y sin placas al momento del accidente.

Medicina Forense del Ministerio Público (MP) llegó hasta el lugar para trabajar en el levantamiento del cuerpo con base a ley, y mencionó que la víctima sufrió un trauma toráxico.

Lea además: Seis supuestos asaltantes son capturados en Tegucigalpa

Se dio a conocer que Miguel Ángel de Dios acababa de graduarse en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm), y formaba parte del equipo de transmisiones deportivas de Radio Progreso.

Título universitario que acababa de recibir Miguel Ángel de Dios.

Estaba casado con una maestra de escuela primaria en la zona e iba a ser padre en los próximos meses. La noticia consternó a muchos pobladores de El Progreso que lo conocían de cerca.

"No tengo palabras para expresar la enorme tristesa q me causa su partida, no comprendo por qué pierden la vida personas tan extraordinarias y con un futuro tan brillante por delante, recien graduado, lleno de vida y con muchas iluciones, con una hermosa familia", expresó su amiga Karen Rodríguez.