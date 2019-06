Trasciende amotinamiento dentro de El Pozo en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.

Un supuesto amotinamiento trascendió la mañana de este domigno entre los internos de la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama.

Lea también: Empresario, su ayudante y un amigo, las víctimas de accidente en Santa Cruz de Yojoa

Información preliminar indica que habrían dos personas muertas, por lo que varios parientes de los reclusos permanecen en las afueras de la prisión.

Los familiares alegaron que en su momento escucharon disparos, por lo que temen que algo les haya pasado a sus seres queridos. Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) no se han pronunciado al respecto.

Digna Aguilar, vocera del INP, dijo a LA PRENSA que se envió a un equipo de trabajo a investigar si sucedió o no alguna anomalía en el interior de El Pozo, pero que de momento no puede confirmar ni descartar nada, ya que no tiene un informe oficial.

Noticia en desarrollo