Medidas aplican a mujer denunciada por maltratos

San Pedro Sula, Honduras.



No acercarse a su marido es una de las medidas sustitutivas a la prisión que el juez aplicó a una mujer acusada de humillar al padre de sus hijos.



El hecho se produjo en Concepción del Sur, Santa Bárbara, adonde Marta Lidia Guzmán Perdomo (de 24 años) fue apresada por elementos policiales que recurrieron ante la denuncia de su esposo José David Orellana Mejía.



La acusada fue llevada enchachada en una patrulla el jueves 13 de diciembre a la Policía de Santa Bárbara.



También al lugar fue llevado el esposo denunciante, quien cargaba en sus brazos a uno de los hijos menores de la pareja.



La Fiscalía remitió al juzgado a Marta Lidia Guzmán, adonde le aplicaron medidas, como no acercarse al denunciante mientras el proceso se ventila.



José David Orellana afirmó a medios de comunicación de Santa Bárbara que ya no aguantaba las humillaciones que sufría de parte de su compañera de hogar con quien procreó dos hijos.



Relató que ya había interpuesto denuncias en otras dependencias de la Policía porque la mujer lo golpeaba, pero no le hicieron caso a su denuncia.



El hombre dijo que estácansando de las humillaciones, pues lo que hace es luchar por darles algo mejor a sus hijos a quienes está dispuesto a seguir criando.



La mujer es originaria de San Luis, Santa Bárbara, y residía con su esposo en la aldea Nueva Esperanza, municipio de Concepción Sur.