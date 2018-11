Buscan cuerpo de mujer cuya cabeza apareció en crematorio de Santa Rita

El Progreso.



Entre el dolor y pesar por su muerte, parientes y amigos de Lilian Lilibeth Baires Maldonado (de 28 años) sepultaron ayer parte de sus restos en el cementerio de la comunidad de Agua Blanca Sur de este municipio.



La dama que deja una niña en edad escolar fue vista por última vez con vida el domingo 25 de noviembre en un centro bailable de Santa Rita, cinco kilómetros al sur de esa aldea, donde residía con su marido.



Su ausencia hizo que amigos y familiares iniciaran su búsqueda desde tempranas horas del lunes, pasó el día y lo único que encontraron fueron versiones de personas que la miraron disfrutando en el establecimiento.



Hallazgo



El martes ocurrió lo que menos esperaban, en el crematorio municipal de Santa Rita, Yoro, pepenadores que buscaban entre la basura encontraron una cabeza de una mujer relativamente joven, por lo que avisaron a la Policía.



Técnicos de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de El Progreso llegaron al lugar y luego del procedimiento de ley levantaron los restos humanos y los trasladaron a Medicina Forense de San Pedro Sula.



La noticia llegó a los parientes de la dama desaparecida, por lo que viajaron a la morgue, y en efecto comprobaron que la cabeza era de su familiar, por lo que comenzaron los trámites para su entrega.



Fue así que ayer en horas del mediodía y luego de comprobar su identidad, las autoridades forenses entregaron los restos a los dolientes que sin mayor protocolo se fueron directos al cementerio de Agua Blanca Sur para sepultarlos.



La inmediatez del acto fúnebre no permitió a muchos amigos acompañar a los familiares en el doloroso momento.



Ese solo fue el primer paso del lamentable hecho, pues los dolientes y las autoridades policiales continúan buscando el resto del cuerpo de la mujer que con su carisma se había ganado la simpatía de quienes la conocieron.



Los familiares de Lilian Lilibeth esperan que la Policía haga su labor e investigue el crimen y dé con los que le quitaron la vida.



Yimi Morazán, jefe de la DPI de El Progreso, informó que hasta el lunes ellos no habían recibido ninguna denuncia de que la joven había desaparecido, al momento del levantamiento de la cabeza fue llevada como desconocida a la morgue sanpedrana.



“Luego de conocer de quién se trataba, agentes de este cuerpo policial iniciaron las pesquisas del caso para dar con el móvil y responsables del dantesco hecho que enluta a esa familia”.



El oficial asegura que ya tienen una buena cantidad de elementos que no pueden dar a conocer para no entorpecer la investigación.