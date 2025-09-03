Seniors 2026 de la Saint Paul Academy celebran su entrada en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Con emoción a flor de piel, los alumnos de último año de bachillerato de la Saint Paul Academy, institución educativa ubicada en la Capital Industrial del país, celebraron su tradicional entrada con un recorrido previo por la ciudad.

La promoción 2026, conformada por 16 estudiantes, inició la jornada con un desayuno en un restaurante del bulevar Morazán, punto de partida para un desfile en carros clásicos que los condujo hasta su centro educativo.