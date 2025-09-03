  1. Inicio
Seniors 2026 de la Saint Paul Academy celebran su entrada en SPS

Los 16 alumnos de último año de la Saint Paul Academy dieron la bienvenida al año lectivo, en el que las memorias serán el epicentro de su logro

Los seniors 2026 de la Saint Paul Academy posan en grupo, luego de finalizar el recorrido de su "seniors entrance".

San Pedro Sula, Honduras

Con emoción a flor de piel, los alumnos de último año de bachillerato de la Saint Paul Academy, institución educativa ubicada en la Capital Industrial del país, celebraron su tradicional entrada con un recorrido previo por la ciudad.

La promoción 2026, conformada por 16 estudiantes, inició la jornada con un desayuno en un restaurante del bulevar Morazán, punto de partida para un desfile en carros clásicos que los condujo hasta su centro educativo.

  • En vehículos clásicos llegaron los estudiantes, quienes recorrieron la Primera calle de San Pedro Sula hasta llegar a su colegio.

A su llegada a la Saint Paul Academy, los seniors fueron recibidos con una ovación por parte de los demás alumnos de los distintos niveles académicos, quienes les dieron la bienvenida en un ambiente de compañerismo, sonrisas y muestras de amistad.

Con sus camisas distintivas y accesorios llamativos, los jóvenes dieron vida a un festejo que, más allá de la algarabía, destacó por la fraternidad, la amistad y la huella imborrable de una etapa inolvidable para sus protagonistas.


Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

