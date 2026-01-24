Reina Irene Mejía, una destacada carrera en la banca internacional

San Pedro Sula, Honduras.

Reina Irene Mejía se ha consolidado como una de las figuras hondureñas más destacadas en el ámbito financiero internacional.

Su trayectoria en la banca y su liderazgo en organismos multilaterales la llevaron a ocupar la dirección para Centroamérica y el Caribe del Citi Private Bank desde septiembre de 2024 a la fecha.

Desde ese cargo empuja el desarrollo internacional, respaldada por su amplia experiencia en estrategia, impulso del cambio y formación de equipos para obtener resultados tangibles.

La hondureña es una líder con amplia experiencia en transformación, que conecta las realidades de hoy con las oportunidades del futuro para generar resultados impactantes. “Creo en el poder de las alianzas para construir un mundo mejor donde todos podamos prosperar”, detalle en su perfil.

Pero, la profesional de las finanzas tiene tras de sí el respaldo de una sólida trayectoria. Fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y asumió la presidencia interina de la institución en 2022.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mejía fue nombrada vicepresidenta ejecutiva del BID en diciembre de 2020, convirtiéndose en la segunda autoridad más importante del organismo multilateral de crédito. Desde esa posición, tuvo un rol clave en la conducción estratégica y operativa del Banco.

Entre septiembre y diciembre de 2022, asumió como presidenta interina del BID tras la salida de Mauricio Claver-Carone, y permaneció en el cargo hasta la elección de Ilan Goldfajn. Durante ese período, fue la representante legal del Banco y la máxima responsable de su administración y gestión diaria.

Su experiencia profesional incluyó la conducción de grandes transacciones corporativas y el acompañamiento a clientes institucionales en Honduras y Nicaragua, lo que fortaleció su perfil regional en banca corporativa y financiera.

En el ejercicio de esas funciones, también presidió el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID orientado al sector privado, así como el Comité de Donantes de BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco enfocado en soluciones para el desarrollo.

LEA: Hondureña toma las riendas del Banco Interamericano de Desarrollo