Pasarela Latinoamericana inaugura “Sueños Latinoamericanos”

Proceso. Esta es la tercera edición de Pasarela Latinoamericana, su director, el también hondureño Alejandro Medrano, nos explica el por qué se incluyó la exposición fotográfica y pintura dentro de la agenda.

“Surge al regresar a Madrid en el 2021 y después de pasar todo el 2020 en pandemia y en confinamiento, sin poder trabajar en lo que más me apasiona que es la moda. Fueron momentos muy difíciles, sobretodo de mucha incertidumbre al no saber que iba a pasar con el sector.”

“Un día me desperté y me dije a mí mismo que tenía que hacer algo y continuar con mis ideas para seguir trabajando en el proyecto, entonces empecé a reunir a un grupo de creativos para expresarles lo que tenía en mente y todo el proceso que conllevaría. Fue así que al no tener apoyo y que muchas puertas se me cerraron para poder llevar a cabo las pasarelas presenciales o buscaba un espacio físico siempre me decían: “Jajajaja Alejandro estás loco qué vas a poder hacer este año Pasarela Latinoamericana.”