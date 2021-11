“Cuando regresé ya teníamos un proyecto de un libro para ilustrarlo. Estuve dos años con ese proyecto como ilustradora, después de eso me involucré muchísimo con el tema del retrato y hasta el día de hoy he estado trabajando muchísimo”.

Con mucha humildad, Patricia Nieto asimila sus logros.

“Madrid y España me han tratado muy bien, desde que he llegado he encontrado muy buena gente que me ha apoyado, que me han ayudado; y lo que es en mi arte, pues causa gran aceptación, algunos eventos a los que he ido les ha encantado y para mí es un orgullo. Si viniendo de donde vengo, que es Honduras, y que a uno lo traten bien, con consideración, pues la verdad uno no puede sentir más que agradecimiento”.