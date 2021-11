Hospital San Felipe atenderá únicamente a pacientes vacunados contra el covid-19

A partir del 15 de noviembre, el hospital San Felipe de Tegucigalpa atenderá únicamente a pacientes que presenten su carné de vacunación contra el covid-19, informaron autoridades de ese centro asistencial público este martes.

Su director, Edwin Cruz, indicó que la medida corresponde a la estrategia del recinto hospitalario para erradicar la proliferación del virus en las distintas áreas.

“Ya la población tiene disponible la vacuna y queremos evitar que las personas no inoculadas contaminen al resto de los pacientes”, explicó el médico.

¿VACUNADOS NO SERÁN ATENDIDOS?

El director del San Felipe desestimó esa opción e indicó que no significa que los no vacunados no vayan a ser atendidos en el hospital, sino que se les aplicará el fármaco contra el enfermedad a aquellos que no lo hayan recibido.

“Ya coordinamos con Harry Boock (jefe de la región metropolitana de Salud en esa ciudad), que todo ese “pacientito” y su familiar que venga para cirugía, quimioterapia, fisioterapia o consulta externa, nosotros le vamos a aplicar la vacuna en el hospital”, ahondó el galeno.

El hospital San Felipe, uno de los más antiguos y emblemáticos de Tegucigalpa, se convierte en el primero en Honduras en adaptar esa normativa.

“Ya que nosotros ofrecemos este servicio, esperamos que sea una manera de arrancar y vacunar a la población”, concluyó Cruz este martes.

En el San Felipe se atiende a alrededor de 1,000 pacientes con distintas patologías, informó el director del centro asistencial.