Noche de fiesta para los seniors de la Seran

SAN PEDRO SULA. Una noche de júbilo y orgullo disfrutaron los 45 alumnos de la Escuela Bilingüe Seran al festejar la culminación de sus estudios secundarios con una elegante recepción.

La cita fue en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Club Copantl. Los padres, familiares y amistades de los seniors fueron partícipes del momento especial para los futuros universitarios.

La experta en planeación de eventos Marcela Cueva fue la encargada de que todo resultase un éxito. El estilo fiesta fantasía con cristales, chandelier y velas predominaron en la decoración del salón, esto a cargo de Jacqueline Cabrera.

El desfile fue el momento que arrancó más aplausos, la pasarela se iluminó con la sonrisa de los padres e hijos que miraban hacia enfrente con entusiasmo y orgullo.

Luego de ello, un baile emocionante llevó a los presentes a la pista, las composiciones elegidas fueron “Perfect” de Ed Sheeran, “All of me” de John Legend y “A Thousand Years” de Christina Perri, las cuales reflejaban el sentir de quienes compartieron el familiar momento.

También, como momento cumbre y significativo para muchos, el brindis; Martín López tomó la palabra y dio gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, deseando que lleguen muchas más en los jóvenes graduados.