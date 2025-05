"Luces, Cámara... ¡Música!", un concierto para todos en SPS

San Pedro Sula, Honduras

"El presente evento busca presentar el aprendizaje y desarrollo alcanzado en cada uno de nuestros estudiantes por medio de la música que hemos escuchado y disfrutado en películas a lo largo de nuestra vida, indistintamente la edad que tengamos en la actualidad", expresó Benjamín Acevedo, director de AMS.

Las bandas sonoras de producciones cinematográficas de renombre como: Beautyand the Beast, Harry Potter, Pearl Harbor, Interstellar, The Aristocats, Zorba The Greek, Mary Poppins, entre otras; se podrán apreciar mediante las interpretaciones de las diferentes agrupaciones musicales conformadas por los alumnos de la academia artística.

A este evento puede ir toda la familia, sin importar la edad. El show es completo. Las instalaciones del lugar son cómodas y también cuenta con parqueo para los asistentes. El código de vestimenta es formal.