Más de 16.000 personas despiden a Giorgio Armani en Milán

Más de 16.000 personas acudieron a la capilla ardiente de Giorgio Armani antes del funeral privado en Rivalta di Gazzola.

  • 08 de septiembre de 2025 a las 10:45 -
  • Agencia EFE
El cuerpo del diseñador fue trasladado anoche a Rivalta di Gazzola, donde se celebra hoy un funeral estrictamente privado, en cumplimiento de su voluntad.

 Foto EFE
Roma

Más de 16.000 personas se despidieron este fin de semana de Giorgio Armani, reconocido como el “rey de la moda italiana”, fallecido el jueves a los 91 años. El adiós multitudinario precedió a los funerales privados que se celebran hoy en Rivalta di Gazzola (Piacenza, norte), la localidad de su infancia donde descansan sus padres y su hermano.

La diseñadora italiana Donatella Versace fue una de las celebridades que asistió al funeral.

 (FOTO MOURAD BALTI TOUATI / EFE)

La capilla ardiente instalada en el Armani Teatro de Milán, ciudad que este lunes se encuentra de luto oficial con las banderas a media asta, cerró anoche tras recibir más de 10.000 visitantes el domingo y otros 6.000 el sábado. Miles de ciudadanos, turistas, trabajadores de la moda y personalidades de la política y la cultura desfilaron frente a su féretro para rendir homenaje a uno de los grandes iconos del diseño contemporáneo, dejando mensajes en el libro de condolencias como “Ciao Giorgio”, “Con admiración infinita” y “Buen viaje”.

Entre los presentes destacaron los exdeportistas Federica Pellegrini, Paolo Maldini y Flavia Pennetta; los actores Stefano Accorsi, Enrico Lo Verso y Margherita Buy; el compositor Ludovico Einaudi; el presidente de la Región Lombardía, Attilio Fontana; y los ex primeros ministros Matteo Renzi y Mario Monti.

El público rindió homenaje al difunto diseñador de moda italiano Giorgio Armani en la capilla funeraria en Milán, norte de Italia, del Atelier de la casa de moda.

 (FOTO MOURAD BALTI TOUATI / EFE)

También acudieron figuras del mundo de la moda como Santo Versace, Donatella Versace, Rocco Iannone, Antonio Riva y Neil Barrett, además de numerosos empleados de la firma, a quienes Armani consideraba parte de su “familia”.

El cuerpo del diseñador fue trasladado anoche a Rivalta di Gazzola, donde se celebra hoy un funeral estrictamente privado, en cumplimiento de su voluntad. Según medios locales, solo unas veinte personas asisten a la ceremonia, entre ellas su hermana Rosanna, su sobrina Silvana Armani y su colaborador y pareja sentimental Leo Dell'Orco, quien fue su mano derecha creativa durante décadas.

La sepultura tendrá lugar en la capilla familiar, restaurada por el propio Armani años atrás, donde ya reposan los restos de su madre Maria, su padre Ugo y su hermano Sergio. El diseñador dispuso que en sus tumbas siempre hubiera rosas blancas.

Aunque nacido en Piacenza, Armani pasó parte de su infancia en Rivalta, donde su familia se refugió durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, un lugar que definió gran parte de sus recuerdos y su identidad.

Armani falleció a los 91 años el 4 de septiembre de 2025.

 (FOTO MOURAD BALTI TOUATI / EFE)
