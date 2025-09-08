Más de 16.000 personas despiden a Giorgio Armani en Milán

Roma

Más de 16.000 personas se despidieron este fin de semana de Giorgio Armani, reconocido como el “rey de la moda italiana”, fallecido el jueves a los 91 años. El adiós multitudinario precedió a los funerales privados que se celebran hoy en Rivalta di Gazzola (Piacenza, norte), la localidad de su infancia donde descansan sus padres y su hermano. Fotogalería: Giorgio Armani: 10 momentos que definieron su legado en la moda

La capilla ardiente instalada en el Armani Teatro de Milán, ciudad que este lunes se encuentra de luto oficial con las banderas a media asta, cerró anoche tras recibir más de 10.000 visitantes el domingo y otros 6.000 el sábado. Miles de ciudadanos, turistas, trabajadores de la moda y personalidades de la política y la cultura desfilaron frente a su féretro para rendir homenaje a uno de los grandes iconos del diseño contemporáneo, dejando mensajes en el libro de condolencias como “Ciao Giorgio”, “Con admiración infinita” y “Buen viaje”. Entre los presentes destacaron los exdeportistas Federica Pellegrini, Paolo Maldini y Flavia Pennetta; los actores Stefano Accorsi, Enrico Lo Verso y Margherita Buy; el compositor Ludovico Einaudi; el presidente de la Región Lombardía, Attilio Fontana; y los ex primeros ministros Matteo Renzi y Mario Monti.