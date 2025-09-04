Naomi, Demi Moore, Julia Roberts y otras famosas lloran la muerte de Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani, que falleció este jueves a los 91 años en Milán, transformó la moda con su elegancia sobria y atemporal, al liberar el traje de rigideces y convertirlo en símbolo de poder y sofisticación, dejando una huella que trascendió pasarelas, cine y alfombras rojas. Tras la noticia de su muerte, varias famosas se han pronunciado en sus redes sociales para decicarle lindas palabras al diseñador.
La supermodelo británica Naomi Campbell recurrió a su cuenta oficial de Instagram para escribir una conmovedora carta al diseñador italiano, con quien trabajó desde los años 80. Naomi dijo: "Hoy perdimos a un verdadero visionario. Un hombre de pocas palabras, pero de inmensa acción. Su pasión era inquebrantable, su precisión inigualable, desde la forma de cortar la tela hasta la de combinar los colores, desde cómo nos imaginaba a las modelos de pies a cabeza, hasta el último mechón de cabello. Giorgio Armani era un perfeccionista en el sentido más puro de la palabra".
"Tuve el gran honor de trabajar con él y conocerlo al principio de mi carrera. Verlo trabajar era como ver a un maestro en su oficio. No nos permitía alterar ni un solo detalle, ni nuestro cabello, ni nuestro color de labios; todo debía permanecer tal como él lo imaginaba. No creía en la palabra "supermodelo", recordándonos que éramos simplemente números: 58, 59, 60. Esa lección me enseñó a no dejarme llevar por las exageraciones, sino a concentrarme en encarnar su visión al vestir su ropa".
"Recuerdo mi primera llegada a Milán en 1987 y ver su nombre en una enorme valla publicitaria en el aeropuerto de Linate, brillando sobre la ciudad. Ese mismo cartel todavía te da la bienvenida al aterrizar. Hasta el día de hoy. Giorgio Armani no solo fue una institución en Italia, sino también un regalo para el mundo. Con gracia, elegancia y una mirada inquebrantable, marcó generaciones. Giorgio, te extrañaremos profundamente. Mi más sentido pésame a tu familia, a tus seres queridos, a tu equipo y a todos los que tuvieron el privilegio de trabajar contigo. Fue un honor caminar para ti, y aprendí muchísimo simplemente estando en tu presencia. Que descanses en paz celestial", concluyó Naomi, una de sus musas.
La modelo brasileña Alessandra Ambrosio también se pronunció en sus redes sociales: "El Sr. Armani no fue solo un diseñador; fue un mentor, un ícono y una fuente inagotable de inspiración para muchos en la industria de la moda, incluyéndome a mí. Su legado perdura a través de su hermoso arte y de cada vida que tocó con su brillantez. Mi más sentido pésame a Roberta, al resto de su familia, amigos y a todo el equipo de Armani en estos momentos tan tristes. Con cariño, siempre".
"Fue un honor conocer a un Rey. Lo que me enseñaste y me diste es un valor añadido invaluable en este caos.Buen viaje, querido Giorgio. Con infinito cariño, Laura. Un abrazo para Sergio, Roberta, Silvana, Rosanna, Andrea, Paul, Stella, Lorena y toda su gran familia y su amable equipo", expresó por su parte la cantante italiana Laura Pausini.
Cindy Crawford, una de las grandes super modelos de los años 90, también dedicó un mensaje al diseñador e italiano. "Me rompe el corazón enterarme del fallecimiento de una leyenda, @giorgioarmani. Un verdadero maestro en su oficio".
La actriz estadounidense Demi Moore trabajó con el diseñador durante la temporada de premios 2025, y agradeció al italiano por su colaboración con ella. "Me entristece profundamente el fallecimiento de una verdadera leyenda, Giorgio Armani. Estoy sumamente agradecida por el tiempo que pasamos trabajando tan estrechamente este año en diseños únicos de Privé para Cannes, los Globos de Oro y los Oscar. Ayudó a dar vida a la brillantez de Elisabeth, y le estoy eternamente agradecido. Lo extrañaremos mucho, Sr. Armani".
La protagonista de 'Pretty Woman', Julia Roberts, publicó en Instagram una foto reciente de ella junto al 'rey' de la moda italiana junto con el mensaje: "Un verdadero amigo. Una leyenda."
Donatella Versace. Una de las primeras compañeras de profesión en pronunciarse sobre la pérdida ha sido la también italiana Donatella Versace. Lo ha hecho con un retrado del modisto y un mensaje contundente: "El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado por siempre".
No sólo las actrices le han rendido tributo al diseñador italiano, pues muchos actores también han lamentado su muerte. Tal es el caso del actor neozelandés Russell Crowe, quien detalló su admiración por el trabajo del modisto desde la primera vez que se puso uno de sus trajes.
"En 1997, en el Festival de Cine de Cannes, tras perder mi maleta , el productor de 'LA Confidential', Arnon Milchan, me envió a la tienda Armani con una tarjeta de crédito para comprar un traje para el estreno.Así comenzó una pasión por los trajes Armani que continúa hasta el día de hoy", recordó en su mensaje el actor de Gladiator. Russell destacó que Armani ha hecho una profunda contribución a la moda, al diseño y a la cultura popular y que su energía, visión y delicadeza han dejado una huella mundial. "Tenía muchas ganas de verlo; había planes para (viajar) a Milán a finales de este mes", se lamentó en su mensaje el actor.
Ashton Kutcher, por su parte, fue más escueto y escribió en X: Visionario, amable y humano Giorgio Armani, QEPD".