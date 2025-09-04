Naomi, Demi Moore, Julia Roberts y otras famosas lloran la muerte de Giorgio Armani

La supermodelo británica Naomi Campbell recurrió a su cuenta oficial de Instagram para escribir una conmovedora carta al diseñador italiano, con quien trabajó desde los años 80. Naomi dijo: "Hoy perdimos a un verdadero visionario. Un hombre de pocas palabras, pero de inmensa acción. Su pasión era inquebrantable, su precisión inigualable, desde la forma de cortar la tela hasta la de combinar los colores, desde cómo nos imaginaba a las modelos de pies a cabeza, hasta el último mechón de cabello. Giorgio Armani era un perfeccionista en el sentido más puro de la palabra".

"Tuve el gran honor de trabajar con él y conocerlo al principio de mi carrera. Verlo trabajar era como ver a un maestro en su oficio. No nos permitía alterar ni un solo detalle, ni nuestro cabello, ni nuestro color de labios; todo debía permanecer tal como él lo imaginaba. No creía en la palabra "supermodelo", recordándonos que éramos simplemente números: 58, 59, 60. Esa lección me enseñó a no dejarme llevar por las exageraciones, sino a concentrarme en encarnar su visión al vestir su ropa".