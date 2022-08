Club de Leones destaca campaña de LA PRENSA “Volvamos a las Aulas”

Decenas de empresas y organizaciones aportaron materiales de construcción y mobiliario para los centros educativos básicos José Simón Azcona, Jerónimo Sandoval y Pablo Portillo 1 y 2, los cuales hoy lucen renovados y aptos para recibir a los niños.

Los miembros del club fueron a limpiar y pintar las aulas de la escuela Pablo Portillo 2 junto a estudiantes de Unitec. Las escuelas resultaron dañados por las inundaciones del río Chamelecón por las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020.

“Nelson García, jefe de LA PRENSA, me encomendó esta noble campaña, la cual hemos realizado con mucho empeño en favor de estos niños, ahora tienen un espacio digno para aprender.

He disfrutado esta cruzada, porque aunque es parte de mi trabajo, me he sentido identificado por esta causa y hemos puesto empeño total para que se concretara aun en tiempos de pandemia.

Es un logro de todos los que dijeron sí, asimismo, agradezco al arquitecto Ángel Payán, quien también sudó la camiseta descargando camiones de materiales donados por diferentes personas y empresas”, dijo Monzón.

Lester Fajardo recibió un reconocimiento por su labor como presidente del club por dos periodos consecutivos. También fueron juramentados Daniela Flores, Leonardo Raudales y César Caballero como nuevos socios.

El club completó el programa de liderazgo, que sirve en las causas globales y es donante de Lions Club International Foundation.