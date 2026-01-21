Celebran la vida de Roger D. Valladares con velada de cine mexicano

San Pedro Sula

En un ambiente cargado de nostalgia, elegancia y profundo afecto, el Salón Armenta de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) fue escenario de una reunión especial para celebrar la vida de Roger D. Valladares, distinguido empresario sampedrano, rodeado de familiares, amigos entrañables y miembros cercanos de su círculo de trabajo.

La celebración incluyó un banquete de inspiración mexicana a cargo del Hotel Copantl, cuidadosamente diseñado como homenaje a la Época de Oro del cine mexicano. La ambientación estuvo a cargo de la reconocida decoradora Gabriela Morales, quien recreó el esplendor de aquellos años mediante luminarias clásicas, detalles tradicionales y un recorrido simbólico inspirado en la icónica Cantina Tenampa, referente de la cultura mexicana.

Durante la velada, los invitados disfrutaron de un emotivo y dinámico programa artístico que incluyó la proyección de escenas emblemáticas del cine de la época, interpretadas por integrantes del equipo de UTH. La noche también contó con presentaciones musicales de Emma Mejía de Valladares y Jamil Toro, así como un show especial del popular imitador Cachicha, acompañado por un mariachi que aportó autenticidad y realce a la celebración.

Cada detalle fue cuidadosamente atendido por la señora Emma Mejía de Valladares, junto a los hijos del homenajeado, reflejando el amor, la unión familiar y el profundo respeto por la trayectoria humana y profesional de Roger D. Valladares, quien ha dejado una huella significativa en los ámbitos empresarial y educativo de Honduras.

La velada se consolidó como un cálido tributo a la vida, el legado y la pasión por la cultura, en una celebración que unió generaciones y emociones al mejor estilo de una auténtica Época de Oro.