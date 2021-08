Ella es Rose Meléndez, la nueva Miss Honduras Universo 2021

Roatán, Honduras.

Rose Meléndez, representante de Limón, Colón, fue elegida anoche como la nueva Miss Honduras Universo 2021.

La bella joven será la representante de Honduras en el certamen de Miss Universo que se celebrara en Israel el próximo diciembre.

Rose Meléndez,de 27 años, destacó entre todas las participantes gracias a su belleza y carisma; asimismo sorprendió a todos al modelar en traje de baño y en vestido de noche, demostrando su soltura y seguridad en el escenario.

La hermosa garífuna fue elegida entre las primeras 10 candidatas, luego expuso sus motivaciones para participar en el concurso.

Tras quedar el top 5, contestó sobre el tema de Educación Virtual. Y posteriormente, al quedar en top tres, Rose se coronó como la nueva reina de belleza de Honduras y como virreina quedó la representante de Puerto Cortés.

Cecilia Rossell, Miss Honduras Universe 2020, fue la encargada de entregar la corona a la nueva sobrerana.

El certamen se celebró en Roatán y contó con la participación de la artista hondureña Angie Flores, quien se encargó de amenizar la noche interpretando temas como "Just the two of us".

Historia de superación

La espigada Miss Honduras Universo 2021 comentó a Diario La Prensa que mide 1.75 de altura, estudia Administración de empresas y trabaja en una empresa de Bienes Raíces establecida en Texas, EEUU.

Rose salió a la edad de 13 años de su natal Limón, Colón en búsqueda de sus sueños a San Pedro Sula, pero antes vivió en La Ceiba y Roatán, prometió ayudar a su familia.

La beldad llegó a San Pedro Sula sin conocer a nadie, y durante siete años trabajó en la industria del call center.

"Salí de la comunidad de Limón a los 13 años cuando me gradué de sexto grado, primero nos mudamos hacia La Ceiba por las pocas probalidades de desarrollarse; en seis meses aprendí inglés", indicó Rose a La Prensa.

"En San Pedro Sula no conocía a nadie, me tocó dormir en colchón en el suelo, me tocó andar en las calles a pie hasta donde vivía en la Rivera Hernández, pero todo esto lo considero como algo que tenía que pasar para ser la persona que soy hoy", cónto la bella joven.