¡A pie y en bus! Bella garífuna impacta con su historia en el Miss Honduras Universo 2021

Redacción.

Atrás quedaron los concursos de bellezas que tenían prejuicios y un estándar definido para una candidata, ahora las oportunidades parecen ser para todas, y en este momento es cuando las hermosas historias florecen para inspirar a las niñas y adolescentes.

Es el caso de Rose Meléndez que a sus 27 años, participa en el Miss Honduras Universo 2021, una garífuna originaria de Limón, un municipio olvidado en las entrañas del departamento de Colón.

La espigada Miss Limón Universo 2021 comentó a La Prensa que mide 1.75 de altura, estudia Administración de empresas y trabaja en una empresa de Bienes Raíces establecida en Texas, EEUU.

Rose salió a la edad de 13 años de su natal Limón, Colón en búsqueda de sus sueños a San Pedro Sula, pero antes vivió en La Ceiba y Roatán, prometió ayudar a su familia.



Rose apoya económicante a su madre y abuela.

La representante de Limón se vino a San Pedro Sula sin conocer a nadie, y durante siete años trabajó en la industria del call center."Salí de la comunidad de Limón a los 13 años cuando me gradué de sexto grado, primero nos mudamos hacia La Ceiba por las pocas probalidades de desarrollarse; en seis meses aprendí inglés", indicó Rose a La Prensa.

"En San Pedro Sula no conocía a nadie, me tocó dormir en colchón en el suelo, me tocó andar en las calles a pie hasta donde vivía en la Rivera Hernández, pero todo esto lo considero como algo que tenía que pasar para ser la persona que soy hoy", indicó Meléndez a La Prensa.

Rosemary combina sus estudios, trabajo con el modelaje, además de atender a su familia, cuidar de ellos y promover su cultura garífuna en redes sociales.



Rose se destaca como una bella embajdadora de la cultura afrodescendiente en Honduras.

"Muchas veces tenemos miedo a lanzarnos, me tocó surfrir pero ahora tengo un excelente empleo y mis sueños se están cumpliendo", puntualizó Rose.

La hermosa representante de Limón, Colón abrió su corazón a La Prensa e indicó que a los siete meses de vida, su madre biológica murió, pero su madre adoptiva, a quien considera un ángel le debe todo y quiere darle lo que pueda para que viva mejor.

"Cuando mi madre biológica murió, tenía siete meses, estaba desnutrida, me daban por muerta, pero mi madre adoptiva, quien es mi madre real, me rescató a ella le debo la vida y daría todo por ella", comentó Rose a La Prensa.