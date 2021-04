Meghan Markle está dispuesta a "perdonar" a la familia real

Ciudad de México.

La muerte del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, vino a tranquilizar las revueltas aguas del Palacio de Buckingham, en especial en lo que respecta a la relación entre Meghan Markle, esposa del Príncipe Harry, y la familia real.

Y es que, de acuerdo con informes de The Mirror, la Duquesa de Sussex "está lista para perdonar" a su familia política y "quiere dejar de lado sus diferencias" en honor a la memoria de quien fuera consorte de la Reina Isabel.

Según una amiga cercana, la también actriz no regresó a Reino Unido con su marido debido a que los médicos le aconsejaron no volar, por su embarazo. Sin embargo, ella ya no quiere ser el centro de atención, aseguran fuentes cercanas.

"Meghan dice que su principal preocupación en este momento es apoyar a Harry. Ella le dejó a él decidir si asistiría o no al funeral", señaló el informante al diario británico.

"Dijo que es durante estos momentos cuando la familia debe unirse, dejar de lado sus diferencias y reagruparse como una sola. Está dispuesta a perdonar y seguir adelante".

Estas reflexiones se producen semanas después de la explosiva entrevista que la pareja le brindó a Oprah Winfrey, en la cual ambos ventilaron temas relacionados con la familia real, como supuesto racismo e indiferencia.

También llegan luego de que el Príncipe Harry emitiera un comunicado en homenaje a su abuelo diciendo que era un "hombre de servicio, honor y gran humor", mientras lo llamaba el "maestro de la barbacoa" y la "leyenda de las bromas".

El Duque de Sussex agradeció a Felipe por haber sido auténtico y haber apoyado siempre a la Reina. Dijo que su abuelo vivirá en un "lugar especial" en los corazones de Meghan, Archie, su futura bisnieta y él.

"Mi abuelo era auténticamente él mismo, con un ingenio muy agudo, y podía llamar la atención de cualquier habitación debido a su encanto, y también porque nunca se sabía lo que diría a continuación.

"Será recordado como el consorte reinante más duradero, un militar condecorado, un príncipe y un duque. Sé que ahora mismo nos diría a todos, cerveza en mano: '¡Sigan adelante!'", escribió Harry en el sitio web de Archewell, fundación de la pareja.