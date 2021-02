El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecen en un evento de Spotify

Estados Unidos.

El príncipe Harry y Meghan Markle realizaron su primera aparición después de dar dos anuncios importantes.



Después de compartir el Día de San Valentín que esperan su segundo hijo y la confirmación del Palacio de Buckingham de que la pareja no regresará como miembros la familia real, Meghan y Harry hicieron una aparición sorpresa en el evento virtualStream On de Spotify, este lunes.



La pareja, desde su casa en Santa Bárbara, California, reapareció para hablar sobre Archewell Audio, la productora que formaron a fines del año pasado y que creará contenidos y podcasts exclusivamente en Spotify.



"Estamos usando el podcasting para impulsar conversaciones poderosas", dijo Meghan al inicio del video.



"Creamos Archewell Audio para asegurarnos de poder elevar las voces que tal vez no se escuchan y escuchar las historias de las personas", agregó la famosa estadounidense.



Por su parte, Harry dijo que "la mayor parte de esto es crear esta comunidad donde puedes compartir, que alentará a todos los demás a compartir sus propias vulnerabilidades dentro de ese espacio seguro".

El duque y la duquesa de Sussex dieron inicio a su proyecto de Archewell Audio el pasado diciembre, y para ello pidieron a varios amigos de alto perfil y creadores de cambios como Elton John, Tyler Perry, Stacey Abrams, James Corden y más que reflexionaran sobre 2020 en un especial navideño.