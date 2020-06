Meghan Markle habla sobre la muerte de George Floyd en un discurso de graduación

Los Ángeles, EEUU.

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, admitió que no estaba del todo segura de si debería pronunciarse públicamente sobre la injusticia derivada de la muerte de George Floyd a manos de un policía, dada su condición de miembro de la familia real británica y el principio de neutralidad política que rige su acción.

Sin embargo, la antigua actriz optó finalmente por expresar su indignación ante lo ocurrido y subrayar los intolerables niveles de racismo que subyacen a la tragedia mientras felicitaba a los recién graduados de su antiguo colegio, Immaculate Heart High, en Los Ángeles, lamentando de paso que estos jóvenes tengan que crecer en un mundo todavía lleno de discriminación, desigualdad y privilegios para unos pocos.

La nuera de Carlos de Inglaterra, quien junto a su marido, el príncipe Harry, abandonó la primera línea de representación de la corona el pasado mes de marzo para tratar de llevar una vida algo más apacible en Los Ángeles, está convencida además de que todas las instituciones y figuras de referencia han de denunciar y condenar cualquier práctica que choque frontalmente con los valores fundamentales, recogidos en la carta de Naciones Unidas y en otros instrumentos jurídicos, que han de presidir las sociedades modernas.

"Sinceramente, no estaba segura de qué tenía que deciros. Quería decir lo correcto y estaba nerviosa porque todo se puede sacar de contexto. Luego me di cuenta de que lo único perjudicial que podía hacer era no decir nada, porque la vida de George Floyd importa, también la de Breonna Taylor, y la de Philando Castile, y la de Tamir Rice, así como las de todos aquellos cuyos nombres conocemos o desconocemos", reza un extracto de su discurso.

Durante el video, la ex estrella de "Suits" recordó sus recuerdos de los disturbios de Los Ángeles en 1992 que fueron "provocados por un acto de racismo sin sentido".Meghan lamentó que las cosas no han cambiado desde entonces.

Los disturbios surgieron de la absolución de cuatro oficiales blancos del Departamento de Policía de Los Ángeles en la golpiza del automovilista afroamericano Rodney King en 1991.

"Miré a la gente salir corriendo de los edificios llevando bolsas y saqueando y recuerdo haber visto hombres en la parte trasera de una camioneta con armas y rifles", dijo, y se disculpó con los estudiantes por no llevar el mundo a un lugar "que merecen".

Meghan concluyó su mensaje con una nota de optimismo, destacando que la gente aún "se solidariza" a pesar de los disturbios raciales. "Estamos viendo que las comunidades se unen y mejoran", dijo. "Serás parte de este movimiento".

La ex actriz instó a los graduados a usar sus voces y convertirse en los líderes "que todos anhelamos profundamente".

"Estoy muy orgullosa de llamar a cada uno de ustedes un ex alumno y estoy ansiosa por ver lo que van a hacer. Por favor sepan que los estoy animando todo el tiempo", dijo.

"Sé que sabes que las vidas de los negros importan, así que ya estoy emocionado por lo que vas a hacer en el mundo, estás equipado, estás listo, te necesitamos y estás preparado", añadió.

Esta misma semana resurgió un video grabado por Meghan Markle para un campaña antirracista, en donde comparte cómo vio y sufrió actos de discriminación por su color de piel.