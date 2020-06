Emma Watson responde a criticas por publicación contra racismo

Estados Unidos.

Emma Watson recibió críticas tras participar en la campaña en redes sociales #BlackoutTuesday en protesta por la brutalidad policial y la injusticia racial en EEUU, surgidas a raíz del asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco.

La actriz de Harry Potter y Little Women compartió tres cuadrados negros en Instagram, pero solo unos días antes, había compartido tres cuadrados blancos, lo que llevó a muchos a acusarla de usar la justicia social como estética.

En una nueva publicación hecha el 03 de junio, Watson respondió a sus acusadores, sin explicar qué quería decir con los recuadros blancos.

"Hay tanto racismo, tanto en nuestro pasado como en nuestro presente, que no se reconoce ni se tiene en cuenta", escribió.

"La supremacía blanca es uno de los sistemas de jerarquía y dominación, de explotación y opresión, que está estrechamente unido a la sociedad. Como persona blanca, me he beneficiado de esto. Si bien podemos sentir que, como individuos, estamos trabajando duro internamente para ser antirracistas, necesitamos trabajar más duro para enfrentar activamente el racismo estructural e institucional que nos rodea. Todavía estoy aprendiendo sobre las muchas formas en que inconscientemente apoyo y defiendo un sistema que es estructuralmente racista", agregó la intérprete británica.

Emma Watson desconcertó a sus seguidores publicando tres recuadros negros después de haber subido tres en color blanco.

"En los próximos días, usaré mi bioenlace (Instagram) y Twitter para compartir enlaces a recursos que he encontrado útiles para mi propia investigación, aprendizaje, escucha... Veo tu ira, tristeza y dolor. No puedo saber cómo se siente esto para ti, pero eso no significa que no lo intentaré", concluyó Watson.

Las publicaciones iniciales de Watson en Instagram recibieron críticas de algunos de sus fanáticos, y muchos la llamaron por etiquetarse como activista, sin hacer lo mínimo para expresar su postura contra la brutalidad policial y su apoyo a sus víctimas.

Emma Watson no fue la única famosa caucasica en unirse al #BlackOutTuesday, otras celebridades como Jennfer Aniston, Ellen DeGeneres, John Krasinski, Billie Eilish y Kylie Jenner, entre muchos otros, también compartieron el recuadro negro en sus redes oficiales.

El #BlackOutTuesday debe ser acción

Según Vulture, el #BlackOutTuesday fue una iniciativa creada para que los que pertenecen a la industria de la música tomaran ese día exclusivamente para compartir contenido que ayudara a las causas ligada a la lucha contra el racismo.

La idea de hacer una pausa el martes 2 de junio comenzó con dos mujeres afrodescendientes en la industria de la música, Jamila Thomas y Brianna Agyemang, que usando la etiqueta #TheShowMustBePaused en Instagram pidieron a las grandes corporaciones de la música a apoyar la lucha contra la discriminación racial.

"Estamos cansados y no podemos cambiar las cosas solos. Esta es una llamada a la acción para aquellos de nosotros que trabajamos en el mundo de la música / entretenimiento / espectáculos para hacer una pausa el martes 2 de junio porque el espectáculo no puede continuar mientras nuestra gente está siendo cazada y asesinada. Aprovechen el martes para reunirse y descubrir cómo podemos mantener a nuestros socios, colegas y empresas por igual, para ser responsables de elaborar y ejecutar un plan que apoye y proteja activamente la CULTURA de la que se beneficia. #TheShowMustBePaused”, se lee la convocatoria publicada en sus redes sociales.

Según el portal, a medida que estrellas como Billie Eilish o Quincy Jones se unían a la iniciativa, esta se fue distorsionando a un #BlackOutTuesday más general, que terminó lejos de promover la búsqueda de las soluciones y ayudas que se esperaban.

Otros famosos instaron a difundir peticiones y hacer donaciones que ayudarán a las víctimas de brutalidad policial y pagar las fianzas de los protestantes que han sido aprendidos en las manifestaciones.

El problema con el #BlackOutTuesday acompañando etiquetas como #BlackLivesMatter es que todas las noticias relevantes sobre los acontecimientos de ese día quedaron ocultas entre cientos de recuadros negros.

Estados Unidos se encuentra viviendo una sacudida social debido a la reciente muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. Desde su muerte las protestas han ido escalando en diferentes ciudades, con varias que han derivado en saqueos y vandalismo.