Reina Isabel da golpe financiero a Meghan y Harry cambiando la marca con la que buscaban "independencia financiera"

Reino Unido.

La Reina Isabel II dio la orden al príncipe Harry y Meghan Markle de quitar la palabra Royal (real, en español) de la marca Sussex Royal que tenían en sitios web y redes sociales, reportó Daily Mail.

De acuerdo con informes, la decisión de la Reina sobre el uso de la palabra se debe a que ella siente que es inapropiada para los duques de Sussex ya que ambos han decidido seguir su propio camino financiero.

La pareja utiliza esta denominación en su cuenta en la red Instagram, en la que tienen 11,2 millones de seguidores, y en su sitio web oficial, pero también lo ha registrado para decenas de productos.

"En cuanto el duque y la duquesa de Sussex se retiraron de su papel de primer rango en la familia real y trabajan para lograr su independencia económica, el uso del término 'real' en este nuevo contexto debe ser reconsiderado", declaró una fuente de la monarquía a la agencia británica Press Association. Hay discusiones en curso, añadió esta fuente.

El duque y la duquesa de Sussex también habían registrado el nombre de 'Sussex Royal' en los meses anteriores, con derechos de autor de varios artículos y servicios, incluida ropa, que abarca deportiva, vestidos, diademas y chaquetas, y 'impresos', como periódicos y revistas.

Se ha informado que el plan era que Meghan y Harry lanzaran una organización sin fines de lucro bajo la misma marca: Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Pero bajo esta reciente decisión, tendrán que repensar ese nombre.

Harry y Meghan utilizaron por primera vez la denominación "Sussex Royal" cuando pusieron distancias con el príncipe William y su esposa Catherine (Kate). Los hermanos se han distanciado en los últimos meses, el primero explicó en octubre que transitan por "caminos diferentes".

A mitad de enero se informó que los duques de Sussex llegaron a un acuerdo con la Reina para lograr su independencia, en el cual se dijo que ya no serían llamados 'Su Alteza Real', y que aunque mantenían sus patrocinios y asociaciones privadas, ya no podían representar formalmente a la monarca.

El príncipe, de 35 años, sexto en la sucesión al trono británico y, la ex actriz estadounidense de 38, se instalaron a comienzos de este año en una lujosa mansión en las afueras de Victoria, en la costa oeste de Canadá, junto a su hijo Archie, nacido en mayo pasado.