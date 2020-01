Meghan y Harry hacen negocio millonario al renunciar a la familia real británica

Reino Unido.

Después de la renuncia de los duques de Sussex se ha comenzado a especular sobre el dinero que estos pierden al dejar su posición privilegiada como miembros de la realeza, sin embargo la pareja seguirá lucrándose del nombre de la familia real y otros beneficios reservados a estos.

El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron que se retiraran como miembros de primer rango en la familia real británica para emprender otros proyectos y comenzar a ganar independencia financiera, esto último ha generado interrogantes como, ¿Y de qué vivirán ahora?.

La respuesta parece estar dada ya, con la revelación de una marca registrada "Sussex Royal", con la que los duques podrán lucrarse con su título nobiliaria sin tener que ceñirse a los protocolos de la realeza.

Duques de Sussex y su marca registrada

El medio británico The Sun publicó hoy que Meghan y Harry había registrado dicha marca desde hace seis meses, y esta abarca unos 100 artículos en las categorías de material impreso, ropa, campañas, recaudación de fondos caritativos, educación y servicios de atención social, así como su organización "The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex".

Con esto la pareja podrá vender accesorios como "chaquetas, pantalones, pañuelos, calcetines, guantes y ropa deportiva" usando el nombre de su título real.

Esto dejaría a la pareja millones en ganancias por acuerdos comerciales después de renunciar a la familia real.

A cuánto dinero renuncian Meghan y Harry al dejar la monarquía

En su página web -Sussexroyal.com- se indica que la pareja dejará de percibir financiación procedente del llamado Sovereign Grant, que se nutre del dinero del contribuyente.

La dotación real a la que pretenden renunciar los duques de Sussex solo representa un 5% de sus gastos oficiales, ya que el resto está financiado por los ingresos privados del príncipe Carlos, padre de Harry y William, mientras que otros gastos privados del matrimonio se sufragan con fondos del Ducado de Cornualles, del príncipe de Gales.

Renuncian a los deberes no a los beneficios de ser un royal

Por otro lado se ha criticado la decisión de los duques de Sussex, que pretenden seguir gozando de muchos beneficios que da la familia británica a sus miembros, sin tener que trabajar por ello.

Meghan y Harry no pretenden dejar de usar la mansión Frogmore Cottage, que recientemente fue renovada a petición de la pareja y cuyo costo de más de 2,8 millones de euros se sufragó con fondos público.

Hasta ahora los informes apunta a que la pareja seguirá usando el equipo de seguridad que provee la corona británica a sus miembros más importantes.

En su nueva página se explica que "los duques de Sussex están clasificados como personas protegidas a nivel internacional", sin embargo, según EFE, tras la renuncia a sus deberes no tendrían derecho a gozar de esas medidas de seguridad asignadas a la realeza a tiempo completo, que llega a costar unos 117 millones de euros anuales.

En cuanto a los viajes oficiales que realizan Harry y Meghan, cubiertos actualmente por el Sovereing Grant, la pareja se señala que esta lleva a cabo "con orgullo" visitas al extranjero en apoyo de la Reina, lo que hace pensar que seguirán desempeñando esas funciones representativas y financiándolas de esa misma fuente.