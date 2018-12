El nuevo escándalo que rodea a Meghan Markle

Londres, Inglaterra

La duquesa de Sussex está cerrando el año con un escándalo. Pues ahora los oficiales de protección y detectives de Scotland Yard, agragaron a Samantha Markle, su hermana, en la lista de personas que implican un riesgo para la familia real.



La mujer de 53 años ha emitido declaraciones que averguenzan y causan preocupación en la familia real.



Los comentarios negativos empezaron a inicios de año cuando Meghan no la invitó para su boda con el príncipe Harry.



Además, Samantha hizo pública una tarjeta pidiéndole a Meghan que se terminara los problemas que tenía con su padre. La cual decía lo siguiente:



"Papá ha estado tratando de contactarte y está muy dolido porque lo estás evitando", escribió Samantha.



Luego intentó ir al palacio de Kensington para tratar de hablar con Meghan, pero fue imposible.

Samantha Markle

Un miembro de Scotland Yard dijo a The Sunday Times: ¨Alguien como Samantha presenta un riesgo más que una amenaza. Ella no está cometiendo delitos, pero está causando preocupación por la familia real¨.



A lo que ella contestó, vía Twitter: "Esto es ridículo ya que estoy en una silla de ruedas eléctrica y vivo en un continente diferente LOL y abogar por hacer lo correcto por nuestro padre no es una fijación".