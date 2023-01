Wilmer Ruiz, un mecánico ejemplo de perseverancia y superación

Con una sonrisa en su rostro y la amabilidad que lo caracteriza, don Will, como lo llaman sus clientes, abrió las puertas de su taller para compartir su historia con Diario LA PRENSA.

Ruiz relató que regresaba a casa en la parte trasera de un tractor, luego de hacer una entrega, pero cuando este comenzó a subir una pendiente, tuvo miedo de caerse, por lo que le gritó al conductor que se detuviera para bajarse.

Sin embargo, al notar que no lo escuchaba, decidió saltar, sin imaginarse que su pierna quedaría atrapada en la máquina.

Wilmer contó que llegó a su casa cojeando, pero al siguiente día no podía mover su pierna.Sus padres pensaron que se debía a alguna fractura, por lo que llamaron a un sobador.

Al ver que su pierna no mejoraba, sus vecinos recolectaron dinero para que lo llevaran al Hospital Escuela, donde, “sin ningún estudio previo”, procedieron a colocarle yeso.

“Cuando me quitaron el yeso vi que tenía dos ampollas negras en la rodilla y el tobillo estaba morado, pero solo me lavaron la pierna y me colocaron otro yeso”, narró Ruiz.

Un mes después, cuando el doctor estaba retirando el segundo yeso, se sorprendió al ver que pedazos de su piel se habían adherido a él , dejando al descubierto parte de sus huesos.