“Me he preparado para este momento, pero no es fácil”: Monseñor Garachana

Con un semblante sereno y un corazón agradecido monseñor Ángel Garachana Pérez se refirió ayer a los nuevos cambios en la iglesia católica hondureña y se dio el tiempo para analizar la realidad del país en un momento histórico donde se eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Garachana finaliza su mandato como obispo de la diócesis al ser aceptada su renuncia por el Santo Padre pero deja un legado importante que culmina con la creación de la provincia eclesiástica Noroccidental que tendrá como sede el arzobispado de San Pedro Sula.

Monseñor conversó con La Prensa sobre diversos temas dejando claro que seguirá al frente de obispado hasta que el nuevo arzobispo de SPS, Miguel Lenihan, tome posesión del cargo que será después de semana santa.

¿Cuál es su sentir hoy que han aceptado su renuncia después de 28 años como obispo?

Estoy viviendo sentimientos encontrados como dicen ustedes. Termina una etapa 28 años y eso quiere decir que tengo que saber dejar porque se cambia una etapa de la vida. Con toda claridad me he ido preparando para este momento de saber dejar y no me agarra de sorpresa en mi caso no es así me he ido preparando para este momento sabiendo que se acercaba pues desde que el nuncio presentó la terna en Roma este momento iba a llegar.

Pero saber dejar no es fácil pues se nos pega a la piel, al corazón los lugares, la oficina en donde estoy y he decorado, las personas y las tareas que he realizado. Lo vivo con serenidad y tratando de armonizar constructivamente todos los sentimientos para mi propio bien y crecimiento humano, espiritual y ministerial.

Son 28 años monseñor

Tengo un sentimiento de gratitud primero a Dios que me llamado y no me ha dejado de la mano pero al mismo tiempo gratitud a toda la diócesis porque soy lo que soy por los fieles y sacerdotes. Cuando vemos hacia atrás somos masoquistas nos fijamos en lo negativo y lo que hemos fallado y yo creo que al mirar hacia atrás tenemos que hacerlo con fe y compasión y contemplar ese recorrido como un tiempo de gracia porque hemos vivido, amado y servido. Lo que he sido en estos 28 años no es por mis méritos sino por la gracia de Dios. Mis tres iglesias son familia, comunidad y diócesis de San Pedro Sula por ellas soy lo que soy.

¿Cuándo supo de los nuevos nombramiento?

Los obispos conocimos la noticia el 25 de enero y la Santa Sede lo hizo público el 26. Le puse un WathsApp a monseñor Miguel dándole la enhorabuena por su nombramiento expresándole mi acogida y prometiéndole mi oración.

En adelante aunque el sea el arzobispo responsable yo puedo ofrecerle todo el trabajo. Éstos meses hasta la toma de posesión vamos a dialogar, a estar juntos por parte mía le ofreceremos la información de como está la diócesis, las parroquias serán unos meses de transición.

¿Ya hay fecha para la toma de posesión del arzobispo Lenihan?

El deseo de los obispos es estar en los tres eventos: la ordenación de monseñor Vicente Nácher y la toma de posesión de los obispos Teodoro Gómez y el arzobispo Miguel Lenihan. Yo celebraré mi última Semana Santa como obispo y posteriormente será la toma de posesión.

¿Cómo funciona una arquidiócesis?

La iglesia es obra de Dios en la realidad humana y con personas. Una agrupación de diócesis forma una provincia eclesiástica. Cuando yo empecé como obispo había siete diócesis en Honduras y hoy hay 11. Se agrupan para estrechar más las relaciones recíprocas y trabajar en un proyecto pastoral común más cercano.

En su momento yo presenté a la Conferencia Episcopal la solicitud de crear una nueva provincia eclesiástica en todo la Costa Norte y Occidente porque éramos 11 diócesis para una mayor relación entre los obispos y afrontar los problemas de una manera más concreta. Fue aprobado por la Conferencia a Roma y la Santa Sede dio el visto bueno. Una provincia tiene lo que se llama una sede metropolitana que se constituye como arzobispado y en este caso es San Pedro Sula. Hay problemas comunes que se pueden tratar en conjunto. Es positivo y ojalá con el tiempo Santa Bárbara se convierta diócesis.

¿Qué pasará con la diócesis de La Ceiba?

Quedará a cargo de un sacerdote mientras se nombra el obispo que sustituirá a monseñor Lenihan igual ocurre en Trujillo donde se nombrará otro obispo.

Uno de sus sacerdotes, Vicente Nácher, se convierte en arzobispo de Tegucigalpa ¿qué significa para usted?

Bueno...ciertamente debo ser sincero me hubiera gustado que se quedara en SPS porque conoce la diócesis y el presbiterio. Me hubiera gustado que fuera mi sucesor. Lo que me queda es aceptarlo y aceptar que es un regalo de la diócesis de SPS que ya ha dado dos obispos para Honduras. Todos somos iglesia.

¿Qué hará cuando ya no esté en el cargo?

Una vez que monseñor Miguel tome posesión yo no tengo ninguna responsabilidad en la diócesis. Mi plan es viajar a España para tener unos meses especiales de transición personal porque desde que fui ordenado sacerdote no he tenido ningún año sabático para estudiar teología o repasar.

He estado toda la vida sirviendo a la congregación y a la iglesia en Honduras. Termina una etapa definitiva en mi vida y empieza la última. En septiembre cumplo 79 años y quiero prepararme. Quiero tener una etapa de sosiego y por eso me retiro para reflexionar. Hay muchos libros por leer, un baño de formación. Quiero también tener tiempo para estar con mi familia y amigos que también tienen derecho.

Cuando cumpla esos objetivos regresaré a SPS donde me quedaré definitivamente porque ya tengo preparado el agujero en la cripta de la catedral.

¿A dónde vivirá a su regreso?

Colaboraré con lo que pida el arzobispo pero mi idea es irme a vivir y colaborar a alguna de las parroquias de la zonas suburbanas donde realizar lo que siempre he querido ser misionero.

¿Qué le dice al CN a las puertas de una elección de la nueva CSJ?

Que elijan a los mejores, que no haya corrupción si transparencia, que no se dejen comprar y no busquen intereses partidistas de un grupo, porque lo que queremos es un sistema de Justicia al servicio de todos y si algunos han de tener preferencia, son los más débiles, los más pobres, los que tienen mejores recursos para que se les defienda.