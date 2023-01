En abandono están varios edificios históricos de San Pedro Sula

No obstante, señala que “lamentablemente son casas que han desaparecido, la gran mayoría están muy dañadas, las han convertido en negocios como talleres de mecánica, y aunque algunas conservan sus fachadas, ya no es igual”, puesto que no se supieron conservar.

En el inventario de los monumentos de la ciudad, elaborado por el Archivo Municipal, también se encuentra el antiguo edificio del JTR, que pese a haber sido designado para construir la Casa de la Cultura, ha estado en abandono durante muchos años y gran parte de su infraestructura está dañada.