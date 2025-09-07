UTH celebra el Día del Niño y refuerza su compromiso con la familia y la comunidad

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró con entusiasmo el Día del Niño, reuniendo a más de 120 hijos de colaboradores y niños de comunidades cercanas en una jornada que combinó diversión, convivencia y compromiso social.
La actividad se realizó como parte del programa institucional “Educando con Propósito”, en el marco del Mes de la Familia en UTH, con el objetivo de reafirmar la visión de la universidad de formar integralmente a las personas, no solo desde lo académico, sino también desde la construcción de familias sólidas y comunidades unidas.
Los pequeños disfrutaron de un día inolvidable con juegos mecánicos, inflables, animación, payasitos, pastel, arroz con pollo y la experiencia única de subir a un globo aerostático, principal atractivo de la jornada que despertó sonrisas y emoción entre los asistentes.
Más allá de la diversión, la universidad destacó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer los lazos familiares y prevenir problemáticas que afectan a la juventud, como la depresión, la ansiedad, el alcoholismo y otras conductas de riesgo. La apuesta de UTH es fomentar espacios de convivencia que refuercen valores como el amor, la comunicación y la esperanza.
“En UTH creemos que educar con propósito no solo significa formar profesionales, sino también acompañar a las familias en su rol de base fundamental de la sociedad. Los niños a los que celebramos hoy son nuestro presente y nuestro futuro; invertir en su alegría y bienestar es invertir en una Honduras más fuerte. Queremos prevenir desde temprano los problemas emocionales y sociales que tanto afectan a la juventud, y la mejor manera es uniendo familias con actividades que transmitan valores y esperanza”, expresó Emma Valladares, directora de Mercadeo de UTH.
Con estas celebraciones, la universidad reafirma su papel como una institución comprometida con la educación, la responsabilidad social y el desarrollo humano, convencida de que una Honduras con familias más unidas es una Honduras con más oportunidades y futuro para todos.