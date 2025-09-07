UTH celebra el Día del Niño y refuerza su compromiso con la familia y la comunidad

San Pedro Sula

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró con entusiasmo el Día del Niño, reuniendo a más de 120 hijos de colaboradores y niños de comunidades cercanas en una jornada que combinó diversión, convivencia y compromiso social.

La actividad se realizó como parte del programa institucional “Educando con Propósito”, en el marco del Mes de la Familia en UTH, con el objetivo de reafirmar la visión de la universidad de formar integralmente a las personas, no solo desde lo académico, sino también desde la construcción de familias sólidas y comunidades unidas.

Los pequeños disfrutaron de un día inolvidable con juegos mecánicos, inflables, animación, payasitos, pastel, arroz con pollo y la experiencia única de subir a un globo aerostático, principal atractivo de la jornada que despertó sonrisas y emoción entre los asistentes.

Más allá de la diversión, la universidad destacó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer los lazos familiares y prevenir problemáticas que afectan a la juventud, como la depresión, la ansiedad, el alcoholismo y otras conductas de riesgo. La apuesta de UTH es fomentar espacios de convivencia que refuercen valores como el amor, la comunicación y la esperanza.