Usuarios se quejan por altas tarifas del transporte

Por más de siete horas, pobladores del sector Cofradía se tomaron ayer la carretera CA-4, que de San Pedro Sula conduce a occidente y viceversa, debido a los excesivos cobros del pasaje por parte de las empresas de transporte.

Desde antes de las 5:00 de la mañana y hasta pasada la 1:00 de la tarde que fueron desalojados, los pobladores quemaron llantas y otros desperdicios para obstaculizar el paso por la carretera, lo que provocó que cientos de personas no pudieran pasar en sus vehículos particulares y de transporte público.

La queja de los habitantes de las colonias Las Brisas, 24 de Abril, San Jorge, Casa Quemada, Lempiras, entre otras, son los cobros abusivos al pasaje del bus.

La protesta también dejó varados a decenas de viajeros en la Gran Central Metropolitana de Buses, que esperaron por horas para trasladarse a diferentes destinos de occidente.

“Yo vengo de La Ceiba y voy para Santa Rosa de Copán, pero no me imaginé que estaba esto así; si no, ni me muevo”, dijo Cristina Tróchez, quien esperaba sentada entre la multitud junto a dos de sus hijos. Tróchez contó que ya tenía más de tres horas esperando que saliera una unidad.

Muchos ciudadanos que visitaron los sitios turísticos o a sus familiares durante esta Semana Mayor retornaron hasta ayer, lo que provocó que la protesta afectara a muchos pasajeros.