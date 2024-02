“El Tío” tiene 82 años y se gana la vida vendiendo verduras en SPS

”Tengo 82 años, yo era albañil pero como ya estaba viejo no me daban trabajo: Me puse a vender hace 25 años”, cuenta este carismático señor que recorre los barrios sampedranos Guamilito, Barandillas y el Centro con un jovial estilo que destaca en medio de una sociedad que a veces se queja por trabajo y por sus problemas. ”No tengo vicios, solo el de comer”, aclara entre carcajadas.

Juárez nació el 7 de octubre de 1942 en Danlí, El Paraíso. Le sobreviven cuatro de siete hijos y desde hace dos años se quedó viudo.