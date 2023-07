Español se enamoró de La Ceiba: ahora vende cocos, jugos y omelets

”Lo que me encantó de La Ceiba fue el cariño que me ha brindado la gente de aquí”, le dijo a diario LA PRENSA. “Yo estaba trabajando en Guatemala y la primera vez que llegué a Honduras fue a Siguatepeque a participar en un curso forestal. De ahí me invitaron a venir a La Ceiba y me enamoré de esta ciudad”, recordó.

“Tuve que regresar a España por motivos familiares, pero llevé a La Ceiba en mi corazón y sabía que iba a volver”, añadió Alex.

Hace un año se dieron las circunstancias para que regresara, se divorció de su esposa y sus dos hijos ya eran mayores de edad e independientes.

“Al quedar solo me dije ‘tengo que regresarme a La Ceiba’ y aquí estoy. Esta vez ya quiero radicar del todo acá, ya lo tengo decidido. Aquí van a quedar mis restos”, aseguró.

Actualmente no ha perdido comunicación con sus hijos y los ha invitado a visitar La Ceiba. “Se que van a venir y van a querer quedarse”, expresó.