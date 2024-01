Pakistaní se gana la vida vendiendo pastelitos en La Ceiba

“Me va bien porque vendo todo lo que hago. Vendo de lunes a viernes. Me vine de mi país porque allá todo está caro. Además no puedo ni ir porque muy caro. Me han tratado muy bien aquí y he didecido quedarme a vivir para siempre”, le dijo Tahir Nadeem a diario LA PRENSA.

Hace cuatro años una mujer conquitó su corazón y con mucha más razón se quedará a vivir en Honduras. Ella es Rania Sabura su esposa con quien vive en la actualidad. El idioma no ha sido barrera, si bien es cierto no habla a la perfección el español, durante estos años lo ha logrado aprender y se puede entablar una buena comunicación con él. “Aquí estoy bien vendiendo, me gusta Honduras me gusta La Ceiba y no quiero irme”, apuntó Tahir.