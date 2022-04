Sensación térmica de 43 grados registró San Pedro Sula

“Lo que sí es que he tomado más agua y me cubro con el sombrero para evitar quemarme”, manifestó. Igual que Julio, miles de sampedranos que realizan tareas bajo el sol no dejaron de trabajar, unos pintando bordillos, otros chapeando solares, vendiendo en los mercados.

En los proyectos de ingeniería, los obreros trabajaban sin descanso, igual que en los mercados.Otros buscaron refugio en los centros comerciales para sofocar el calor por lo menos a la hora de almorzar.

Para Mayra García, lo difícil con estas temperaturas es el costo que tendrá el uso del aire acondicionado y que se verá reflejado en los recibos de energía que vengan a fin de mes.