En el primer día del año, sepultan al periodista Selvin Pineda

El periodista Selvin Pineda fue sepultado en el cementerio municipal de La Lima, Cortés, en medio de la consternación de los familiares, amigos y colegas que llegaron a darle el último adiós.
El periodista murió en el hospital Mario Rivas el 31 de diciembre tras sufrir problemas de salud originados por la diabetes. En diciembre de 2024 permaneció más de 124 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo centro hospitalario, logró salir del coma diabético y fue dado de alta en esa ocasión, pero un año después, recayó y su situación se complicó.
Fue velado en su casa en la colonia Guaruma Uno, hasta donde llegaron amigos y colegas para acompañar y solidarizarse con la familia.
El cortejo fúnebre salió a las 8:00 am de Guaruma Uno, donde se celebró una misa de cuerpo presente. Posteriormente, el féretro fue trasladado al cementerio municipal para su sepultura.
Selvin laboró en varios medios de comunicación de Honduras, entre ellos Diario LA PRENSA, Abriendo Brecha, Canal Diez, Más Noticias, Televisión y otros medios donde destacó por su profesionalismo.
Selvin tenía 52 años, nació en La Lima y es padre de dos hijos: Selvin Asael y Keisi Mali Pineda Gutiérrez. Se graduó de licenciado en periodismo en la Universidad Autónoma del Valle de Sula y fue miembro del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
Su hijo Selvin Asael agradeció a todas las personas que le acompañaron en los momentos difíciles y destacó las lecciones de vida compartidas con su progenitor.
“Mi papá fue una persona humilde y tenía una forma muy especial de ser. Agradecemos a todos por estar acá en un día como hoy, un primero de enero” dijo.
La periodista Alba Álvarez dio lectura al comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, destacando el trabajo de Pineda en los medios de comunicación, además de la sensibilidad humana que le caracterizaba.
El periodista Elvis Guzmán recordó a Pineda como un colega humilde y con gran sensibilidad en las coberturas que realizaba en la ciudad.
“Yo tenía muchos años de conocer a Selvin y nos duele su partida porque en el gremio periodístico todos nos conocemos” dijo el camarógrafo Claudio Escalón, quien acompañó al periodista hasta su última morada.