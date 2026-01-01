En el primer día del año, sepultan al periodista Selvin Pineda

San Pedro Sula, Honduras

El periodista Selvin Pineda fue sepultado en el cementerio municipal de La Lima, Cortés, en medio de la consternación de los familiares, amigos y colegas que llegaron a darle el último adiós.

El periodista murió en el hospital Mario Rivas el 31 de diciembre tras sufrir problemas de salud originados por la diabetes. En diciembre de 2024 permaneció más de 124 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo centro hospitalario, logró salir del coma diabético y fue dado de alta en esa ocasión, pero un año después, recayó y su situación se complicó.

Fue velado en su casa en la colonia Guaruma Uno, hasta donde llegaron amigos y colegas para acompañar y solidarizarse con la familia.

El cortejo fúnebre salió a las 8:00 am de Guaruma Uno, donde se celebró una misa de cuerpo presente. Posteriormente, el féretro fue trasladado al cementerio municipal para su sepultura.

Selvin laboró en varios medios de comunicación de Honduras, entre ellos Diario LA PRENSA, Abriendo Brecha, Canal Diez, Más Noticias, Televisión y otros medios donde destacó por su profesionalismo.