Alcaldía demandará por $2 millones si Grupo Firme no canta en SPS

Indignado y molesto, así fue reaccionó el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, luego de conocer que la productora Bmpshow trasladará el concierto de Grupo Firme a Tegucigalpa, pues la ciudad industrial está bajo un toque de queda parcial desde el 4 de julio.

De acuerdo con las palabras del edil sampedrano, no hay excusa para que los artistas no se presenten en el Olímpico Metropolitano, pues la normativa permite libre circulación hasta las 11:00 p.m., de modo que, para no violentar la ley, el concierto podría realizarse más temprano.

“Perfectamente se puede realizar desde las 8:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., porque sólo van a cantar dos horas. La razón por la que quieren llevarse el concierto a Tegucigalpa es que ya vendieron en la costa norte el 80 % de los boletos y ahora quieren obligarnos a nosotros a ir para tener un doble ‘llenazo’ allá”, dijo Contreras.

Seguidamente, el alcalde mencionó que la ciudad tiene planeado demandar a los organizadores si finalmente se llevan el concierto a Tegucigalpa, pues hay un contrato firmado con San Pedro Sula, el cual debe respetarse.

“Nosotros compramos boletos para ver el concierto en San Pedro Sula, no en Tegucigalpa, así que, si usted se lleva el concierto a Tegucigalpa, voy a proceder con nuestro departamento legal a ponerle una demanda por dos millones de dólares. Tenemos un contrato firmado. San Pedro Sula se respeta”, cerró.

COMUNICADO DE PRODUCTORA BMPSHOW

Ayer, miércoles 6 de julio, la productora Bmpshow dio a conocer la razón por la cual el show no se realizará en la Capital Industrial.

“Por este medio las compañías productoras del evento, damos a conocer al público, que tras la última información sobre los toques de queda en la ciudad de SPS y luego de analizar en conjunto las posibilidades, hemos acordado con el equipo de management de @grupofirme trasladar la fecha del 20 de julio a realizarse en el Estadio Olímpico Metropolitano, al 21 de Julio en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa”, informaron.

“Lamentamos la situación pero es algo que se escapa de nuestras manos y queremos garantizar la seguridad y la experiencia de todos. Invitamos a todas las personas de SPS y alrededores, a que asistan al concierto del 21 de julio con el mismo boleto comprado”, agregaron.