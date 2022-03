Roberto Contreras responde a Armando Calidonio: “No es nada personal”

La controversia en San Pedro Sula se agudiza con la respuesta del alcalde Roberto Contreras a la solicitud de Armando Calidonio de asignársele seguridad proporcionada por la comuna municipal.

Calidonio, edil sampedrano entre 2014 y 2022, ahora es regidor, después de ser derrotado en el último proceso electoral por Contreras.

Calidonio envió una solicitud por escrito a la oficina de Contreras en la que pidió no se eliminara el resguardo de seguridad que provee la alcaldía, a la vez que responsabilizó a esa entidad por “cualquier suceso o eventualidad que ocurra”.

También indicó que Contreras “tiene el deber de proveerle protección a los funcionarios”. Contreras ha suspendido el resguardo para funcionarios de la municipalidad.

Respuesta de Roberto Contreras

El jefe edilicio sampedrano respondió a la petición de Armando Calidonio y mencionó: “El día de ayer fui notificado por parte del exalcalde y ahora regidor de San Pedro Sula con respecto a que él tiene que tener seguridad en su casa”.

Continuó: “Yo revisé la Ley de Municipalidades y no encuentro ningún artículo que me diga que la municipalidad está obligada a darle seguridad a los regidores; la Policía Nacional lo podría hacer, salvo que se dé alguna situación de inseguridad en su casa, pero en el caso de nosotros en las reuniones que hemos tenido con el ministro de Seguridad, el general Ramón Sabillón y también con la subcomisionada Doris Cortés, hemos admitido que tenemos muy poco personal a efecto de garantizar la seguridad de los peatones y la seguridad vial, por eso nosotros estamos llevando a cada quien a sus funciones y siento que no puede ser un regidor deba tener 19 guardias de seguridad en su casa, eso no es nada personal”.

Por último, Contreras manifestó: “Yo no tengo seguridad personal ni en mi casa ni carros de seguimiento, yo uso mi propio carro y el día miércoles pasado yo fui objeto de vandalismo y casi un linchamiento por parte de personas que venían a recoger aquí sus prestaciones, sin tener nada que ver yo”.