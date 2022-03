El presidente salvadoreño Nayib Bukele no vendrá a San Pedro Sula, de acuerdo a un comunicado de parte de la Alcaldía Municipal publicado este viernes.

“Se informa que la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien visitaría esta ciudad, queda suspendida hasta segunda aviso”, expone el comunicado.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, había anunciado días antes que el presidente salvadoreño visitaría la ciudad el próximo 21 de marzo.

“El embajador de la República de El Salvador en Honduras, German Banacek Álvarez Oviedo, nos confirmó que tendremos la honorable visita del presidente Bukele. El 21 de marzo estaremos recibiéndolo, salvo sin ningún imprevisto”, dijo el edil sampedrano.

Contreras también destacó en ese momento que como ciudad se le entregaría un reconocimiento especial al mandatario salvadoreño.

Cabe recordar que el presidente Bukele iba a visitar el país debido a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, el pasado 27 de enero. No obstante, un días antes expresó que su visita no se podría realizar. Vía Twitter dijo: “Diversas razones me impiden ir a la toma de posesión de la Presidenta Xiomara Castro; sin embargo, espero muy pronto estar ahí con todos ustedes. Los quiero mucho, pronto estaremos juntos”, escribió Bukele.

De momento, referente a la visita que estaba planificada para este 21 de marzo en San Pedro Sula, aún no se ha pronunciado en sus redes sociales.